Алиев и Вучич подписали меморандум о стратегическом партнёрстве Азербайджана и Сербии

Белград, , 15:22 — REGNUM Главы Азербайджана и Сербии Ильхам Алиев и Александр Вучич 23 ноября подписали в Белграде меморандум о стратегическом партнёрстве двух стран. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.

Подписание документа Government-nnov.ru

Отмечается, что церемония подписания документа прошла в правительственном дворце «Сербия». Меморандумом предписано создать Совет о стратегическом партнёрстве.

По данным пресс-службы, перед этим главы государств провели переговоры в формате один на один. После этого прошла встреча в расширенном формате с участием делегаций от обеих стран.

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