Белград, 23 ноября, 2022, 15:22 — ИА Регнум. Главы Азербайджана и Сербии Ильхам Алиев и Александр Вучич 23 ноября подписали в Белграде меморандум о стратегическом партнёрстве двух стран. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.

Government-nnov.ru Подписание документа

Отмечается, что церемония подписания документа прошла в правительственном дворце «Сербия». Меморандумом предписано создать Совет о стратегическом партнёрстве.

По данным пресс-службы, перед этим главы государств провели переговоры в формате один на один. После этого прошла встреча в расширенном формате с участием делегаций от обеих стран.