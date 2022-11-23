Мотопехоте ВСУ не дали перейти в атаку на купянском направлении
На купянском направлении сорвана попытка атаки мотопехотной роты ВСУ
Москва,
23 ноября 2022, 15:12 — REGNUM Мотопехотная рота ВСУ пыталась перейти в атаку у посёлка Новоселовское в ЛНР и попала под огонь российской артиллерии. Об этом сообщает 23 ноября Минобороны России в ежедневной сводке о ходе спецоперации на территории б. УССР.
Боевая работа экипажей тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» по уничтожению укрепленных долговременных опорных пунктов и позиций ВСУ
© Министерство обороны России
В ведомстве уточнили, что на купянском направлении попытку атаки киевских боевиков сорвали действия артиллеристов и удары тяжёлых огнемётных систем.
«В результате огня российской артиллерии на данном направлении уничтожено более 30 военнослужащих [противника], два автомобиля и один миномёт», — говорится в сообщении.
Посёлок Новоселовское находится примерно в 20 км от города Сватово.
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История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.