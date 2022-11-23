На купянском направлении сорвана попытка атаки мотопехотной роты ВСУ

Москва, , 15:12 — REGNUM Мотопехотная рота ВСУ пыталась перейти в атаку у посёлка Новоселовское в ЛНР и попала под огонь российской артиллерии. Об этом сообщает 23 ноября Минобороны России в ежедневной сводке о ходе спецоперации на территории б. УССР.

Боевая работа экипажей тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» по уничтожению укрепленных долговременных опорных пунктов и позиций ВСУ © Министерство обороны России

В ведомстве уточнили, что на купянском направлении попытку атаки киевских боевиков сорвали действия артиллеристов и удары тяжёлых огнемётных систем.

«В результате огня российской артиллерии на данном направлении уничтожено более 30 военнослужащих [противника], два автомобиля и один миномёт», — говорится в сообщении.

Посёлок Новоселовское находится примерно в 20 км от города Сватово.

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