В Турции более 60 человек пострадали в результате землетрясения

Анкара, , 15:12 — REGNUM Число пострадавших при землетрясении на западе Турции увеличилось до 68 человек. Об этом 23 ноября сообщает Anadolu Ajansı со ссылкой на заявление министра здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

Землетрясение Zeml.info

«Согласно последней информации, в результате землетрясения пострадали 68 человек. Состояние одного из них оценивается как тяжелое», — сообщил представитель турецкого правительства.

Ранее сообщалось о 50 пострадавших.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Турции в ночь на 23 ноября. Очаг подземных толчков располагался в Дюздже-Геляке в районе Мраморного моря. Землетрясение ощущалось в ряде провинций страны.

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