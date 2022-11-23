Анкара, 23 ноября, 2022, 15:12 — ИА Регнум. Число пострадавших при землетрясении на западе Турции увеличилось до 68 человек. Об этом 23 ноября сообщает Anadolu Ajansı со ссылкой на заявление министра здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

Zeml.info Землетрясение

«Согласно последней информации, в результате землетрясения пострадали 68 человек. Состояние одного из них оценивается как тяжелое», — сообщил представитель турецкого правительства.

Ранее сообщалось о 50 пострадавших.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Турции в ночь на 23 ноября. Очаг подземных толчков располагался в Дюздже-Геляке в районе Мраморного моря. Землетрясение ощущалось в ряде провинций страны.