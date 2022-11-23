Москва, 23 ноября, 2022, 15:04 — ИА Регнум. В Китай обычно поставляют золотосодержащий концентрат (черный песок, из которого извлекают мелкие частицы золота), поскольку у нас, в России переработка необработанных и полуобработанных форм золота нерентабельна, заявил корреспонденту финансовый эксперт маркетплейса «Финмир» Антон Кравцов.

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«В октябре 2022 года самая крупная поставка золота из России в Китай с 2016 года. Очевидно, это связано с накоплением складских запасов золота в России, введением санкций на экспорт золота и ювелирных украшений в Евросоюз, а также со снятием ограничений в связи с пандемией в Китае.

Однако Россия не является крупным поставщиком золота, больше всего Китай закупает драгоценного метала у таких стран, как Швейцария, Канада, ЮАР. Возникает вопрос, зачем Китай увеличивает запас драгоценного металла, золота.

Интересно то, что с 2007 года Китай является крупнейшей в мире страной по добыче золота и что все золото, добытое внутри страны, нельзя вывозить за границу.

Причины, по которым Китай увеличивает золотовалютные запасы, могут быть следующими, в первую очередь золотой запас нужен для обеспечения безопасности экономики страны в случае финансового кризиса и выполняет роль гаранта платежеспособности.

Также, увеличивая золотые резервы, Китай защищает себя от рисков обесценивания собственной валюты, как внутри страны, так и за ее пределами. Покупая золото, Китай тем самым повышает прочность и укрепляет национальную валюту юань на мировом финансовом рынке, поскольку она обеспечена золотыми запасами.

В настоящее время, обладая значительными золотыми резервами, юань может претендовать на статус мировой валюты и стать причиной постепенного «угасания доминирования» доллара США в мировой экономике», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, объём экспорта российского золота в Китай в октябре 2022 года достиг рекордных значений — в размере 2,16 тонны, в денежном выражении $124,6 млн.

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