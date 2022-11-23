Депутат Госдумы Матвеев предложил выплачивать компенсации за отказ от аборт

Москва, , 15:01 — REGNUM Выплачивать отказавшимся от аборта женщинам деньги предложил депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев, передает корреспондент ИА REGNUM 23 ноября.

Младенец Pexels.com

«Может быть, женщинам, которые отказываются от абортов выплачивать какой-то родовой сертификат», — предложил Матвеев.

Он напомнил, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил выплачивать пособие женщинам, которые отказались от аборта.

Жириновский предлагал выдавать женщинам крупную сумму при отказе от аборта, к примеру 500 тыс. рублей, но ребенка забирать в специальные учреждения.

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме ожидают непредсказуемых последствий от вывода абортов из ОМС