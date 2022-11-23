В Госдуме предложили выдавать «родовой сертификат» за отказ от аборта
Депутат Госдумы Матвеев предложил выплачивать компенсации за отказ от аборта
Москва, 23 ноября, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Выплачивать отказавшимся от аборта женщинам деньги предложил депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев, передает корреспондент ИА REGNUM 23 ноября.
Pexels.com
Младенец
«Может быть, женщинам, которые отказываются от абортов, выплачивать какой-то родовой сертификат», — предложил Матвеев.
Он напомнил, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил выплачивать пособие женщинам, которые отказались от аборта.
Жириновский предлагал выдавать женщинам крупную сумму при отказе от аборта, к примеру 500 тыс. рублей, но ребенка забирать в специальные учреждения.