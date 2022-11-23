Москва, 23 ноября, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Российские войска в ходе спецоперации уничтожили пункт управления бригады киевских боевиков. Об этом 23 ноября сообщили в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражён пункт управления 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ», ― говорится в новой сводке, опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.

Уточняется, что пункт управления был ликвидирован в районе населённого пункта Вольнянск Запорожской области.

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Также за прошедшие сутки российские военные поразили 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику киевского режима в 144 районах.

Как сообщало ИА REGNUM, несколькими днями ранее российские военные уничтожили четыре пункта управления киевских боевиков в районах населённых пунктов Шевченково Харьковской области, Красный Лиман ДНР, Камышеваха и Преображенка Запорожской области.