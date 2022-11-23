Москва, 23 ноября, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Попытка наступления киевских нацистов на южно-донецком направлении была сорвана огнём артиллерии и решительными действиями Вооружённых сил (ВС) РФ. Об этом 23 ноября говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

«На южно-донецком направлении огнем артиллерии и решительными действиями российских войск отражена атака ВСУ силами до ротной тактической группы в направлении населенного пункта Павловка», — говорится в сообщении.

Помимо того, указывается, что путём упреждающего огневого налета были поражены выдвигавшиеся из населённого пункта Угледар вражеские резервы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ рассказали, что российские войска продолжают наступательные действия на донецком направлении.