Более 40 киевских боевиков уничтожены в Запорожской области
Под запорожским Гуляйполем ликвидирована диверсионная группа ВСУ
Москва,
23 ноября 2022, 15:03 — REGNUM Свыше 40 киевских боевиков уничтожены за сутки на запорожском направлении. Об этом сообщает 23 ноября Минобороны России в ежедневной сводке о ходе спецоперации на территории б. УССР.
Спецоперация
Иван Шилов © ИА REGNUM
В ведомстве уточнили, что у села Новодаровка Запорожской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Село находится примерно в 30 км от города Гуляйполе.
«Потери противника за сутки на данном направлении составили более 40 военнослужащих убитыми и ранеными, три бронеавтомобиля, МТ-ЛБ и четыре пикапа», — говорится в сообщении.
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История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.