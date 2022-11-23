Под запорожским Гуляйполем ликвидирована диверсионная группа ВСУ

Москва, , 15:03 — REGNUM Свыше 40 киевских боевиков уничтожены за сутки на запорожском направлении. Об этом сообщает 23 ноября Минобороны России в ежедневной сводке о ходе спецоперации на территории б. УССР.

Спецоперация Иван Шилов © ИА REGNUM

В ведомстве уточнили, что у села Новодаровка Запорожской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Село находится примерно в 30 км от города Гуляйполе.

«Потери противника за сутки на данном направлении составили более 40 военнослужащих убитыми и ранеными, три бронеавтомобиля, МТ-ЛБ и четыре пикапа», — говорится в сообщении.

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