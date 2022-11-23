Мужчина погиб при обстреле Горловки со стороны ВСУ

Донецк, , 15:05 — REGNUM В результате обстрела вооруженными формированиями киевского режима Никитовского района Горловки погиб один мирный житель. Об этом 23 ноября сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Национальной Республики (ДНР) в своём телеграм-канале.

Свеча Gadini

«В результате обстрела [Киевскими] формированиями в Никитовском районе Горловки ранен мужчина», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее боевики ВСУ обстреляли Кировский район Донецка, выпустив три снаряда калибра 155 мм.

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