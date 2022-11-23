Бывший премьер-министр Грузии о «революции роз»: «Сейчас мы победим точно так же, как тогда»

Тбилиси, , 15:09 — REGNUM Бывший премьер-министр Грузии Вано Мерабишвили считает, что в Грузии может восстановиться такой же режим, какой был после переворота, называемого «революция роз». Об том он 23 ноября сообщил в соцсети Twitter.

«Революция роз» (сс) Zaraza

«23 ноября, 2003. И сейчас мы победим точно так же, как тогда!» — написал экс-глава грузинского правительства по случаю годовщины ухода в отставку второго президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе.

Сторонники третьего президента Грузии Михаила Саакашвили анонсировали сегодня, 22 ноября, акцию в Батуми в честь годовщины переворота. Они призвали прийти тех, кто считает, что с этого дня «началось строительство и развитие современного государства в Грузии».

Напомним, Саакашвили и его соратники 22 ноября 2003 года захватили здание парламента Грузии. На следующий день Шеварднадзе провёл встречу с лидерами оппозиции и ушёл в отставку. Саакашвили находился у власти до 2012 года, пока его партия «Единое национальное движение» не проиграла на парламентских выборах. Сам он сейчас находится под стражей в Тбилиси.