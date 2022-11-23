ВС России уничтожили в Запорожье и ЛНР два склада вооружения ВСУ
ВС России уничтожили в Запорожье и ЛНР два склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ
Москва,
23 ноября 2022, 14:57 — REGNUM Вооруженные силы России уничтожили в Запорожской области и Луганской Народной Республики два склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. Об этом 23 ноября сообщили в Министерстве обороны РФ.
Специальная военная операция
Иван Шилов (с) ИА REGNUM
«В районах населенных пунктов Вольнянск Запорожской области и Червонопоповка Луганской Народной Республики уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ», — сообщили в российском оборонном ведомстве.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВС России в районе населенного пункта Николаевка Донецкой Народной Республики уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США.
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История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.