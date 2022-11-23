ВС России уничтожили в Запорожье и ЛНР два склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ

Москва, , 14:57 — REGNUM Вооруженные силы России уничтожили в Запорожской области и Луганской Народной Республики два склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. Об этом 23 ноября сообщили в Министерстве обороны РФ.

Специальная военная операция Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«В районах населенных пунктов Вольнянск Запорожской области и Червонопоповка Луганской Народной Республики уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВС России в районе населенного пункта Николаевка Донецкой Народной Республики уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США.

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