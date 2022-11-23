Предприятия Кубани внедряют бережливые технологии с нацпроектом «Производительность труда»

Краснодар, , 17:50 — REGNUM Всё больше предприятий Краснодарского края, благодаря национальному проекту «Производительность труда», внедряют технологии бережливого производства, повышая тем самым эффективность производства.

Кубань Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, Анапский хлебокомбинат за счет бережливых технологий увеличил выработку почти на 50%- предприятие оптимизировало производство хлебобулочных изделий. В течение полугода сотрудники комбината совместно с экспертами Регионального центра компетенций стандартизировали процессы переналадки оборудования. Они внедрили систему планово-предупредительного ремонта, построили площадку для остывания выпечки, разработали маршрут для транспортировки готовой продукции и стенды с визуализацией ее правильной упаковки.

В результате добились сокращения времени на 30%, запасов более чем на 40%, а выработку увеличили почти на 50%.

«У компаний, которые занимаются выращиванием зерна, производством муки и хлеба есть большие резервы. В России в этой отрасли занято свыше 3000 предприятий и многие достигли предельного уровня производства. В сегодняшних условиях трансформации экономики нужно делать шаг к замене устаревших практик и внедрять эффективные технологии, повышать мотивацию сотрудников», — пояснил министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.

Комбинат является крупнейшим производителем хлебобулочных изделий на Черноморском побережье и бюджетообразующим предприятием для Анапы. Ежедневно с конвейера сходит более 35 тонн хлеба различных сортов, до 5 тонн булочных изделий.

Российские производители косметики справляются с вызовами времени. Доминирующие западные бренды ушли, тем самым повысив спрос на отечественную продукцию. У краснодарского производителя косметической продукции — компании «Аванта» — уже есть достаточная ассортиментная база для масштабирования. А за счет внедрения бережливых технологий появился шанс усилить производственные мощности.

Специалисты РЦК сформируют рабочую группу, проведут ряд обучающих семинаров по основам бережливых технологий, проанализируют производственные показатели и выберут технологический процесс для оптимизации. Первые результаты будут уже через шесть месяцев работы.

Фиософия бережливого производства помогает справиться со стрессом технически и пережить его по-человечески, считает генеральный директор ФЦК Николай Соломон. По его словам, иструменты бережливого производства — это легкий рычаг, который при столкновении с кризисом позволяет не терять эффективность управления предприятием.

«Любой кризис — это проверка вашей компании на зрелость, на прочность, на готовность выживать в кризис, поэтому крайне важно готовиться к кризису заранее. Перед российским бизнесом стоит вызов — как нашей экономике сегодня стать более эффективной и более конкурентоспособной. Эту задачу помогает решить нацпроект «Производительность труда», сейчас его участниками стали уже более 4 000 компаний. «Как показывает статистика нацпроекта, коэффициент использования оборудования на этих предприятиях составлял около 50%. После работы с экспертами в рамках нацпроекта этот показатель увеличивался минимум на 40%. Это как раз показатель того, сколько наша экономика может зарабатывать дополнительно без масштабных инвестиций», — подчеркнул Николай Соломон.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря национальному проекту «Производительность труда», компании — участники получают экспертную поддержку Федерального центра компетенций и Региональных центров компетенций для совершенствования управления, производства, логистики и сбыта своей продукции.

На каждом предприятии создается производственный поток-образец и формируется команда из сотрудников для внедрения изменений и последующей самостоятельной работы. Инструментам бережливого производства будут обучены 79,5 тыс. сотрудников компаний. Главная задача — помочь предприятию начать работать без простоев и потерь, сделать работу более комфортной и эффективной, без ненужных усилий и действий.