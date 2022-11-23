Краснодар, 23 ноября, 2022, 17:50 — ИА Регнум. Всё больше предприятий Краснодарского края, благодаря национальному проекту «Производительность труда», внедряют технологии бережливого производства, повышая тем самым эффективность производства.

Иван Шилов ИА REGNUM Кубань

Так, Анапский хлебокомбинат за счет бережливых технологий увеличил выработку почти на 50%- предприятие оптимизировало производство хлебобулочных изделий. В течение полугода сотрудники комбината совместно с экспертами Регионального центра компетенций стандартизировали процессы переналадки оборудования. Они внедрили систему планово-предупредительного ремонта, построили площадку для остывания выпечки, разработали маршрут для транспортировки готовой продукции и стенды с визуализацией ее правильной упаковки.

В результате добились сокращения времени на 30%, запасов более чем на 40%, а выработку увеличили почти на 50%.

«У компаний, которые занимаются выращиванием зерна, производством муки и хлеба есть большие резервы. В России в этой отрасли занято свыше 3000 предприятий и многие достигли предельного уровня производства. В сегодняшних условиях трансформации экономики нужно делать шаг к замене устаревших практик и внедрять эффективные технологии, повышать мотивацию сотрудников», — пояснил министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.

Комбинат является крупнейшим производителем хлебобулочных изделий на Черноморском побережье и бюджетообразующим предприятием для Анапы. Ежедневно с конвейера сходит более 35 тонн хлеба различных сортов, до 5 тонн булочных изделий.

Российские производители косметики справляются с вызовами времени. Доминирующие западные бренды ушли, тем самым повысив спрос на отечественную продукцию. У краснодарского производителя косметической продукции — компании «Аванта» — уже есть достаточная ассортиментная база для масштабирования. А за счет внедрения бережливых технологий появился шанс усилить производственные мощности.

Специалисты РЦК сформируют рабочую группу, проведут ряд обучающих семинаров по основам бережливых технологий, проанализируют производственные показатели и выберут технологический процесс для оптимизации. Первые результаты будут уже через шесть месяцев работы.

Фиософия бережливого производства помогает справиться со стрессом технически и пережить его по-человечески, считает генеральный директор ФЦК Николай Соломон. По его словам, иструменты бережливого производства — это легкий рычаг, который при столкновении с кризисом позволяет не терять эффективность управления предприятием.

«Любой кризис — это проверка вашей компании на зрелость, на прочность, на готовность выживать в кризис, поэтому крайне важно готовиться к кризису заранее. Перед российским бизнесом стоит вызов — как нашей экономике сегодня стать более эффективной и более конкурентоспособной. Эту задачу помогает решить нацпроект «Производительность труда», сейчас его участниками стали уже более 4 000 компаний. «Как показывает статистика нацпроекта, коэффициент использования оборудования на этих предприятиях составлял около 50%. После работы с экспертами в рамках нацпроекта этот показатель увеличивался минимум на 40%. Это как раз показатель того, сколько наша экономика может зарабатывать дополнительно без масштабных инвестиций», — подчеркнул Николай Соломон.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря национальному проекту «Производительность труда», компании — участники получают экспертную поддержку Федерального центра компетенций и Региональных центров компетенций для совершенствования управления, производства, логистики и сбыта своей продукции.

На каждом предприятии создается производственный поток-образец и формируется команда из сотрудников для внедрения изменений и последующей самостоятельной работы. Инструментам бережливого производства будут обучены 79,5 тыс. сотрудников компаний. Главная задача — помочь предприятию начать работать без простоев и потерь, сделать работу более комфортной и эффективной, без ненужных усилий и действий.