Москва, , 14:53 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон об однократном использовании отпуска родителями детей-инвалидов, передает корреспондент ИА REGNUM 23 ноября.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Это позволит родителям более свободно планировать лечение, реабилитацию или отдых ребенка-инвалида, не опасаясь, что для их организации придется брать отпуск за свой счет или рисковать рабочим местом», — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Предусматривается право родителей (опекунов, попечителей), осуществляющих уход за детьми-инвалидами, использовать однократно в течение календарного года до 24-х дополнительных оплачиваемых выходных дней подряд в пределах общего количества неиспользованных дополнительных оплачиваемых выходных дней, право на получение которых имеет один из родителей (опекунов, попечителей) в данном календарном году.

Инициатива была доработана. Так, прописывается, что график предоставления указанных дней в случае использования более четырех дополнительных оплачиваемых дней подряд согласовывается работником с работодателем.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2023 года.

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