Москва, , 14:52 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон об установлении величины прожиточного минимума в России, передает корреспондент ИА REGNUM 23 ноября.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

До 1 января 2024 года приостанавливается применение механизма установления величины прожиточного минимума исходя из величины медианного среднедушевого дохода и их процентного соотношения (44,2%).

Показатель будет установлен федеральным законом о федеральном бюджете на 2023–2025 годы. Согласно проекту главного финансового документа страны, прожиточный минимум на душу населения в целом по Российской Федерации на 2023 год устанавливается в размере 14 375 рублей, трудоспособное население — 15 669 рублей, пенсионеры — 12 363 рубля, дети — 13 944 рубля.

С 1 июня 2022 года размер прожиточного минимума был увеличен на 10%, проиндексированные суммы с 1 января 2023 года будут увеличены на 3,3%

Отметим, что с 1 января 2023 года предлагается установить МРОТ в сумме 16 242 рубля в месяц с ростом на 6,3% к 2022 году.

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