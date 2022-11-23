Джакарта, 23 ноября, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Специальная целевая группа по добыче нефти и газа заявила, что индонезийская нефтегазовая отрасль требует инвестиций в размере около $179 млрд для поддержки энергетического перехода, сообщает Antara.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Еще одной глобальной тенденцией, влияющей на нефтегазовую отрасль, является проблема перехода к чистой энергетике», — заявил глава SKK Migas Дви Сутджипто на III Международной конференции индонезийской нефтегазовой промышленности.

Несколько крупных нефтяных компаний включили инвестиции в сокращение выбросов углерода и возобновляемые источники энергии в свои портфельные стратегии. Были предприняты усилия, чтобы рассмотреть необходимость увеличения инвестиций в сферу нефти и газа для сокращения вредных выбросов в атмосферу.

Таким образом, нефтегазовая отрасль Индонезии стремится достичь целевого показателя добычи нефти в размере одного миллиона баррелей в сутки и газа в объеме 12 стандартных кубических футов в сутки к 2030 году.