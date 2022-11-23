Минобороны: ВС России продолжают наступать на донецком направлении
В Минобороны РФ сообщили о продолжении наступления ВС России на донецком направлении
Донецк,
23 ноября 2022, 14:50 — REGNUM Российские войска продолжают наступательные действия на донецком направлении. Об этом 23 ноября говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.
Армия России
Иван Шилов © ИА REGNUM
«На Донецком направлении подразделения российских войск продолжали наступательные действия», — говорится в сообщении.
Кроме того, указывается, что в результате этого было уничтожено свыше 60 боевиков ВСУ, а также пять боевых бронированных машин киевских нацистов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что боевики ВСУ обстреляли из «Града» Киевский и Куйбышевский районы Донецка.
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.