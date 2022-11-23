В Минобороны РФ сообщили о продолжении наступления ВС России на донецком направлении

Донецк, , 14:50 — REGNUM Российские войска продолжают наступательные действия на донецком направлении. Об этом 23 ноября говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

«На Донецком направлении подразделения российских войск продолжали наступательные действия», — говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что в результате этого было уничтожено свыше 60 боевиков ВСУ, а также пять боевых бронированных машин киевских нацистов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что боевики ВСУ обстреляли из «Града» Киевский и Куйбышевский районы Донецка.