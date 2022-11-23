Минобороны: ВС России продолжают наступать на донецком направлении
В Минобороны РФ сообщили о продолжении наступления ВС России на донецком направлении
Донецк, 23 ноября, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Российские войска продолжают наступательные действия на донецком направлении. Об этом 23 ноября говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.
Иван Шилов ИА REGNUM
Армия России
«На Донецком направлении подразделения российских войск продолжали наступательные действия», — говорится в сообщении.
Кроме того, указывается, что в результате этого было уничтожено свыше 60 боевиков ВСУ, а также пять боевых бронированных машин киевских нацистов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что боевики ВСУ обстреляли из «Града» Киевский и Куйбышевский районы Донецка.