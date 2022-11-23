ВС России уничтожили в ДНР американскую радиолокационную станцию
ВС России уничтожили в ДНР радиолокационную станцию AN/TPQ-37 производства США
Москва,
23 ноября 2022, 14:50 — REGNUM Вооруженные силы России уничтожили в районе Николаевки Донецкой Народной Республики американскую радиолокационную станцию AN/TPQ-37, сообщили 23 ноября в Министерстве обороны РФ.
Министерство обороны РФ
Дарья Антонова © ИА REGNUM
«В районе населенного пункта Николаевка Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, производства США», — сообщили в российском оборонном ведомстве.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее российские военные за последние сутки проведения спецоперации подавили батарею артиллерийских систем М777 киевских боевиков.
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История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.