ВС России уничтожили в ДНР американскую радиолокационную станцию
ВС России уничтожили в ДНР радиолокационную станцию AN/TPQ-37 производства США
Москва, 23 ноября, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Вооруженные силы России уничтожили в районе Николаевки Донецкой Народной Республики американскую радиолокационную станцию AN/TPQ-37, сообщили 23 ноября в Министерстве обороны РФ.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Министерство обороны РФ
«В районе населенного пункта Николаевка Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, производства США», — сообщили в российском оборонном ведомстве.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее российские военные за последние сутки проведения спецоперации подавили батарею артиллерийских систем М777 киевских боевиков.
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