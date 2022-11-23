ВС РФ сорвали попытку атаки ВСУ на краснолиманском направлении
ВСУ безуспешно пытались атаковать позиции ВС России на краснолиманском направлении
Москва,
23 ноября 2022, 14:49 — REGNUM Российские войска сорвали попытку атаки киевских боевиков на краснолиманском направлении. Об этом 23 ноября сообщили в Министерстве обороны России.
«На краснолиманском направлении упреждающим огневым поражением сорвана попытка выдвижения ротной тактической группы ВСУ для атаки в направлении населённого пункта Червонопоповка Луганской Народной Республики», ― говорится в новой сводке, опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.
В результате было уничтожено до 20 военных киевского режима, три миномётных расчёта и два автомобиля.
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Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее, 22 ноября, Вооружёнными силами РФ была сорвана очередная попытка наступления киевских боевиков на краснолиманском направлении. Было уничтожено свыше 40 боевиков ВСУ.
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.