Москва, 23 ноября, 2022, 14:49 — ИА Регнум. Российские войска сорвали попытку атаки киевских боевиков на краснолиманском направлении. Об этом 23 ноября сообщили в Министерстве обороны России.

ИА REGNUM Россия

«На краснолиманском направлении упреждающим огневым поражением сорвана попытка выдвижения ротной тактической группы ВСУ для атаки в направлении населённого пункта Червонопоповка Луганской Народной Республики», ― говорится в новой сводке, опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.

В результате было уничтожено до 20 военных киевского режима, три миномётных расчёта и два автомобиля.

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Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее, 22 ноября, Вооружёнными силами РФ была сорвана очередная попытка наступления киевских боевиков на краснолиманском направлении. Было уничтожено свыше 40 боевиков ВСУ.