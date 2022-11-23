Сенатор Джабаров предложил ЕП принять резолюцию о странах-спонсорах неонацистов

Москва, , 14:49 — REGNUM В Совфеде посоветовали Европарламенту принять резолюцию о признании стран, чьи представители входят в ЕП, странами-спонсорами неонацистами.

Сенатор Владимир Джабаров Council. gov.ru

Европарламент (ЕП) принял резолюцию о признании России страной-спонсором терроризма и включил ее в соответствующий список.

«Заодно приняли бы вторую резолюцию: страны, чьи представители входят в ЕП, являются странами-спонсорами неонацизма. Иначе не объяснить их безграничную симпатию к киевскому режиму», — отметил сенатор Владимир Джабаров в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Европарламент (ЕП) принял резолюцию о признании России страной-спонсором терроризма и включил ее в соответствующий список. Согласно документу, голосование по этой резолюции не относится к законодательной процедуре, поэтому она не имеет юридической силы и носит рекомендательный и политический характер.

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