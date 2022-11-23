Кадыров заявил, что легенду о наёмниках придумали, чтобы скрыть присутствие НАТО

Грозный, , 14:48 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что в очередном бою в ходе спецоперации были уничтожены до 200 националистов. Среди них было несколько наёмников. Как отметил чеченский лидер, в этот раз «среди уничтоженных боевиков было большое количество американских и польских наёмников». При этом, по мнению Кадырова, это скорее всего военнослужащие НАТО, а рассказы о наёмниках придуманы, чтобы скрыть их присутствие на территории б. УССР.

Рамзан Кадыров Mil.ru

«Стоит отметить, что среди уничтоженных боевиков в этот раз большое количество американских и польских наёмников. Однако я считаю, что никаких так называемых наёмников там и в помине нет, а вся эта легенда про интернациональный легион придумана лишь для того, чтобы скрыть присутствие войск НАТО на [территории б. УССР]», — поделился Кадыров своим мнением в телеграм-канале.

При этом, как отметил глава Чечни, сам факт того, что наёмники были уничтожены, говорит о том, что «якобы самая сильная армия мира способна лишь прикрываться рядовыми солдатами ВСУ», но в этот раз и эта «стратегия себя не оправдала».

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