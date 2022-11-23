Грозный, 23 ноября, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что в очередном бою в ходе спецоперации были уничтожены до 200 националистов. Среди них было несколько наёмников. Как отметил чеченский лидер, в этот раз «среди уничтоженных боевиков было большое количество американских и польских наёмников». При этом, по мнению Кадырова, это, скорее всего, военнослужащие НАТО, а рассказы о наёмниках придуманы, чтобы скрыть их присутствие на территории б. УССР.

Mil.ru Рамзан Кадыров

«Стоит отметить, что среди уничтоженных боевиков в этот раз большое количество американских и польских наёмников. Однако я считаю, что никаких так называемых наёмников там и в помине нет, а вся эта легенда про интернациональный легион придумана лишь для того, чтобы скрыть присутствие войск НАТО на [территории б. УССР]», — поделился Кадыров своим мнением в телеграм-канале.

При этом, как отметил глава Чечни, сам факт того, что наёмники были уничтожены, говорит о том, что «якобы самая сильная армия мира способна лишь прикрываться рядовыми солдатами ВСУ», но в этот раз и эта «стратегия себя не оправдала».