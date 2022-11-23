Москва, 23 ноября, 2022, 14:47 — ИА Регнум. Энергетический кризис в Европе особенно сильно ударил по Молдавии. Из-за финансовых проблем и санкций Россия и так вдвое сократила поставки природного газа, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

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«Молдавия всегда в значительной степени полагалась на российскую дешевую энергию, а ее энергосистемы советских времен по-прежнему взаимосвязаны с б. УССР.

В преддверии зимы, когда природный газ необходим для обогрева домов, а также для выработки электроэнергии и электростанций, любое сокращение поставок может означать повышение цен, которые подпитывают инфляцию и давят на домохозяйства и предприятия.

Учитывая и так высокие цены на энергоносители в Европе и рекордную инфляцию, а также угрозу прекращения поставок энергоносителей из России в Молдавию, все может прийти, что страна с населением около 2,6 млн человек будут вынуждены платить за электроэнергию и газ по заоблачным, которые могут составить 70-75% от дохода на семью.

Ранее на международной конференции по оказанию помощи в Париже под совместным председательством Франции, Германии и Румынии в понедельник, 21 ноября 2022 года, было собрано более 100 миллионов евро для поддержки Молдавии.

Также в ноябре ЕС также пообещал стране помощь в размере 250 миллионов евро. Однако, несмотря на то, что цены на природный газ упали с августовских пиков, и европейские страны смогли заполнить свои хранилища на зиму, кризис может ухудшиться, если погода окажется холоднее, чем обычно, а Молдавия может остаться без помощи.

Сейчас Молдавия переживает серьезный энергетический и остается крайне зависимой от российских энергоносителей. В ноябре дефицит поставок газа в Молдавию вырос до 50%.

Единственным решением для выхода из кризиса для Молдавии является возобновление поставок природного газа Газпромом в объемах, предусмотренных действующим контрактом, иначе последствия могут быть очень тяжелыми для страны», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, часть газа, который поставляется для потребителей в Молдавии, «оседает» на территории б. УССР, заявили в российской компании Газпром.

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