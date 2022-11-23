Москва, , 14:47 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон, которым на 2025 год продлевается заморозка накопительной части пенсии, также устанавливаются трудовые гарантии для мобилизованных из числа гражданских служащих, передает корреспондент ИА REGNUM 23 ноября.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Закон уточняет нормы, касающиеся госслужбы мобилизованных лиц. В частности, устанавливается, что период мобилизации включается в период гражданской службы.

Законом также продлевается порядок учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, который предусматривает направление полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса в размере 16% на финансирование страховой пенсии в распределительной составляющей пенсионной системы.

Изначально «заморозка» накопительной части пенсий была введена как временная мера. При этом она действует с 2014 года.

Минфин до конца 2022 года представит в правительство России очередной вариант законопроекта о добровольной накопительной пенсии. Ранее стало известно, что в основе реформы — принцип добровольности и налоговые льготы.

Предполагается также передача гражданам пенсионных накоплений, замороженных с 2014 г., а это порядка 4 трлн рублей, говорил ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев.

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