Тбилиси, 23 ноября, 2022, 14:53 — ИА Регнум. Грузинская православная церковь (ГПЦ) не разрывала отношений с Русской православной церковью (РПЦ), поэтому нет ничего странного, что глава ГПЦ Илия Второй поздравил с днём рождения патриарха РПЦ Кирилла. Об этом 23 ноября заявил грузинским журналистам митрополит Ахалкалакский и Кумурдойский, владыка Николай.

Kremlin.ru Патриарх всея Руси Кирилл Кирилл

«В церкви есть так называемый евхаристический союз. Это значит, что мы, определённое количество православных церквей, совершаем причастие вместе, если оказываемся на службе. Если не оказываемся, то все равно упоминаем друг друга как православные христиане», — сказал священнослужитель.

Он отметил, что для разрыва отношений между церквями нужны очень серьёзные причины. По его словам, конфликты между Грузией и Россией не являются основанием для такого разрыва. Митрополит также опроверг утверждения, что Кирилл якобы публично поддержал проведение спецоперации по денацификации территории б. УССР.

Напомним, день рождения у патриарха РПЦ Кирилла 20 ноября. В этот день на сайте Московского патриархата опубликовали поздравление от главы ГПЦ.