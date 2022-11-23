Сумы, Украина, 23 ноября, 2022, 14:45 — ИА Регнум. В социальных сетях жители территории бывш. УССР обсуждают предположительный ракетный удар по Киеву.

SpaceX-Imagery Ракета

Так, опубликованы снимки, сделанные, как утверждают их авторы, в городе Конотоп Сумской области. На кадрах ракеты, летящие в направлении Киева. Фотография активно обсуждается другими пользователями. Некоторые также видели ракеты.

Как сообщало ИА REGNUM, в Киеве и по всей территории бывш. УССР объявлена воздушная тревога.