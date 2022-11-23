Донецк, 23 ноября, 2022, 14:44 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли из «Града» Киевский и Куйбышевский районы Донецка, сообщили 23 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

rosguard. gov. ru Ракета РСЗО

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 14:20 (совпадает с мск) — н. п. Нетайлово — г. Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 6 ракет из РСЗО БМ-21 «Град», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 23 ноября боевики ВСУ обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике.

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