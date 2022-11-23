Киевские войска обстреляли Макеевку в ДНР с применением РСЗО «Град»

Макеевка, ДНР, , 14:41 — REGNUM Вооружённые формирования преступного режима Киева обстреляли Макеевку из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом 23 ноября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» Сайт объединения «Сибприбормаш»

Уточняется, что обстрел Макеевки со стороны киевских нацистов был зафиксирован в 14:20 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено 20 ракет из РСЗО БМ-21 «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что боевики ВСУ обстреляли Горловку в ДНР.