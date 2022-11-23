Китай и Австралия намерены продолжить снижать градус напряжения в двусторонних отношениях

Канберра, , 14:44 — REGNUM 23 ноября заместитель премьер-министра Австралии и по совместительству министр обороны Ричард Марлз встретился с министром обороны Китая Вэем Фэнхэ на региональном саммите в Камбодже, где обе стороны подчеркнули важность поддержания линий связи между вооруженными силами обеих стран в Индо-Тихоокеанском регионе, пишет газета The Guardian.

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Согласно сообщению, опубликованному в ночь на 23 ноября австралийской стороной, два министра «признали важность их второй встречи после смены правительства [в Австралии] в мае этого года» и «обсудили региональные оборонные отношения и безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе».

«Оба министра сделали прогресс в начатой в июне дискуссии о восстановлении оборонного диалога между двумя странами. Заместитель премьер-министра пояснил, что Австралия приветствовала бы восстановление этого диалога, и подтвердил важность, которую он играл в двусторонних отношениях ранее, особенно в поддержании линий связи между вооруженными силами двух стран. Оба министра были оптимистичны в отношении дальнейших контактов», — говорится в коммюнике, опубликованном австралийской стороной.