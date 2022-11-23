Страсбург, Франция, 23 ноября, 2022, 14:38 — ИА Регнум. Европейский парламент принял резолюцию, в соответствии с которой Россия признаётся «государством ― спонсором терроризма». Голосование депутатов по этому вопросу состоялась 23 ноября на пленарной сессии в Страсбурге.

ИА REGNUM Россия

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Согласно итогам голосования, резолюцию поддержали 494 парламентария, против проголосовали 58, ещё 44 воздержались. Всего голосовали 596 евродепутатов.

Документ содержит перечень обвинений в адрес России, в том числе связанных с проведением спецоперации на территории б. УССР.

Отмечается, что принятая резолюция не несёт каких-либо прямых юридических последствий для Евросоюза, но отражает мнение большинства европейских депутатов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блументал внесли на рассмотрение Сената США законопроект, в рамках которого Россия объявляется страной — спонсором терроризма, наравне с Северной Кореей, Ираном, Сирией и Кубой. Если этот закон будет принят, Россия лишится суверенного иммунитета перед судами США, в страну также сократятся иностранная помощь и экспорт.

В октябре парламент Эстонии признал Россию страной — «спонсором терроризма». За эту инициативу проголосовали 88 депутатов эстонского парламента, и никто из них не воздержался и не голосовал против.

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Ранее, в августе, такое же решение принял Сейм Латвии. По утверждению латвийских депутатов, Россия якобы оказывает поддержку «террористическим режимам», таким как правительство Сирии. А на территории б. УССР Москва сама избрала «жестокий, аморальный и противоправный» способ поведения, пытаясь «запугать и деморализовать народ» территории б. УССР и её вооружённые силы.