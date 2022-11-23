В австралийской Виктории подходит к концу местная предвыборная кампания

Мельбурн, Австралия, , 14:50 — REGNUM 26 ноября жители штата Виктория (юго-восток Австралии) пойдут на избирательные участки после ожесточенной предвыборной кампании, отмеченной обвинениями в нацизме, насилием в кабинках для досрочного голосования, обвинениями в фальсификации результатов голосования и политического вмешательства. О подробностях написала газета The Guardian.

Премьер-министр штата Виктория (Австралия) Дэниэл Эндрюс Bentleigh electorate

Дэниел Эндрюс, самый продолжительный действующий премьер-министр штата, претендует на третий четырехлетний срок. Ему противостоит лидер местного отделения Либеральной партии Мэтью Гай, который привел Коалицию к сокрушительному поражению в 2018 году, но которому опять позволили попытать удачу спустя четыре года.

«Но большие политические разногласия между основными партиями — обещание оппозиции отложить проект по строительству пригородной железнодорожной ветки, чтобы помочь финансировать систему здравоохранения, и обещание лейбористов возродить государственную энергетическую корпорацию — отошли на второй план из-за личных нападок кандидатов в адрес друг друга в том, что все больше становится похожей на кампанию по очернению», — пишут журналисты.

Напомним, что шансы на победу между лейбористами и Коалицией оцениваются как ранее, а последний опросы показывают небольшой перевес в пользу первых.