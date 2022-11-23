Киев, 23 ноября, 2022, 14:35 — ИА Регнум. На территории Днепропетровска произошёл взрыв на объекте инфраструктуры. Об этом 23 ноября сообщили местные СМИ.

Кадр из видео «Mother of All Bombs» First glimpse of China’s deadly new weapon». youtube.com Взрыв

Журналисты написали, что в городе объявили воздушную тревогу, а после прогремели взрывы. По их данным, повреждён объект инфраструктуры.

В социальных сетях жители города опубликовали фотографию взрыва — густого столба дыма, устремившегося в небо. Нижняя часть снимка обрезана. Утверждается, что происшествие случилось сегодня, 23 ноября.