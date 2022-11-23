Москва, 23 ноября, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Обсуждение потолка цен на российские энергоресурсы, в первую очередь, на нефть и газ, весьма вредоносны для Брюсселя и членов ЕС, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

Газ

«Нерыночное ценообразование на биржевые активы подрывает доверие к ЕС со стороны мирового рынка нефтеэкспортеров и производителей газа. Россия вряд ли согласится с трактовкой цен на энергоресурсы, которые фундаментально нарушают зафиксированные ранее договоренности по контрактам.

Любое давление на Россию приведет, вполне очевидно, к прекращению поставок нефти и газа в ЕС, а также к разгону цен на топливо в период наступления холодов.

Свои мечты западные о российской нефти за $65-$70 за баррель Brent никто не препятствует фиксировать на бумаге, однако они не будут реализованы.

Ценовой протекционизм западных покупателей напоминает колониальный стиль общения и не вселяет доверия стран ОПЕК+ к перспективам плодотворного и сбалансированного сотрудничества.

Ответной мерой со стороны России может стать введение военной премии за поставки нефти и газа в западные страны. В этом случае к биржевой цене можно добавить от 5% до 15%. Время диктата своих условий для западных стран давно в прошлом», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, потолок цен на газ в размере €275 за МВт/ч предложила установить на виртуальном хабе Title Transfer Facility Европейская комиссия.

Читайте также: Еврокомиссия предложила потолок цен на газ