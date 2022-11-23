Донецк, 23 ноября, 2022, 14:32 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Горловку, сообщили 23 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ ведёт обстрел

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 14:00 (совпадает с мск) — н. п. Дзержинск — н. п. Горловка: выпущено 5 снарядов калибра 152 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 23 ноября вооружённые формирования киевского террористического режима обстреляли Макеевку в Донецкой Народной Республике.

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