Стокгольм, 23 ноября, 2022, 14:40 — ИА Регнум. Если Либералы хотят выжить в политическом пространстве Швеции, партии требуется новое мышление, понимание кризиса идентичности и прекращение разногласий и публичных ссор среди однопартийцев. Таковы некоторые выводы партийного предвыборного анализа, сообщает новостная служба ТТ.

liberalerna.se Йохан Персон, министр Швеции по вопросам рынка труда и интеграции

«Острая проблема заключается в том, что партию продолжают изображать черной лошадкой в рядах правого правительства Швеции», — следует из партийного документа.

Внутренние баталии также привели к плохим результатам выборов на местном и региональном уровнях, в то время как, согласно партийному документу, четко отстаивать позицию правого правительства для Либералов являлось преимуществом.

Более того, следует из поствыборного анализа, именно лидер партии Йохан Персон, или «чувачок у барбекю», как он сам себя называет в социальных сетях, привел Либералов к «героическому оздоровлению» и сделал так, что Либералы преодолели парламентский барьер в 4% на сентябрьских выборах в риксдаг и вошли в правительство.