Москва, , 14:29 — REGNUM Помимо ограничений импорта российской нефти в виде потолков цен страны ЕС планируют применить аналогичные ограничения в отношения импорта газа из России, при этом Европа ставит целью не только снижение доходов России от экспорта, но и декларирует такой подход в качестве меры по удержанию инфляции, заявил корреспонденту ИА REGNUM профессор, и. о. заведующего кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов.

Газопровод Иван Шилов © ИА REGNUM

«Страны, в большей степени зависящие от российского газа и импортирующие его значительные объемы (например, Австрия, Венгрия, Германия), будут выступать против введения всяких ограничений типа «потолков» цен на газ.

Тема ограничений на импорт газа обсуждается в ЕС уже несколько месяцев, и по мере этого обсуждения у стран ЕС обнаруживается все больше разногласий. Вместе с тем, возобновление масштабных дискуссий по поводу «потолков» цен на российский газ наблюдается на фоне почти 100%-ной заполненности газохранилищ в странах ЕС.

Это, очевидно, придает им больше уверенности в своих действиях. Однако есть серьезные сомнения по поводу возможностей удовлетворения спроса на газ в ЕС в 2023 году.

С другой стороны, ЕС борется не только с высокими ценами на газ, но и ожидает их чрезмерной волатильности в период текущего зимнего сезона. Представляется, что введение «потолков цен на газ является крайней мерой, но нет никаких свидетельств или убеждений о том, что эта мера подействует.

Вообще, создание регуляторами неких ценовых ориентиров на рынке вряд ли способно придать ему устойчивости. Такая политика происходит параллельно с планами ЕС ввести специальные налоги на сверхприбыли энергетических компаний, что, очевидно, повысит риск их банкротства.

Ситуация с ценами «потолков» на газ сложнее, чем с аналогичными действиями в отношении нефти, поскольку нефть можно перенаправить на альтернативные рынки, а газ — нет. Поэтому в случае с газом проблема потенциально возможного дефицита газа на мировом рынке встанет гораздо острее, если Россия решит прекратить поставки газа в Европу (о чем Газпром уже предупредил европейских контрагентов).

В таком случае, по мере того, как перебои в поставках газа станут продолжительными, все усилия, сделанные Европой по заполнению газохранилищ, окажутся тщетными. Более того, ЕС все меньше приходится рассчитывать на альтернативных поставщиков.

В частности, крупный экспортер газа — Катар – показал свою неготовность «развернуться» в сторону Европы и заключил долгосрочное соглашение с Китаем на поставку газа. Китай, в свою очередь, в директивном порядке уже прекращает перепродажу сжиженного газа европейским (и даже азиатским) импортерам.

Наконец, ЕС еще предстоит проверка на прочность и надежность тех договоренностей, которые он сейчас пытается достичь с поставщиками газа из стран Ближнего Востока и постсоветского пространства.

Реализация инициатив по совместным закупкам газа была бы для ЕС более эффективным ответом, чем введение «потолков» цен на газ, поскольку тот факт, что таких закупок сейчас нет, ведет к тому, что страны перекупают газ друг у друга, что удерживает цены на высоком уровне, и в таком случае эффективность политики «потолков» цен будет весьма сомнительна», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, потолок цен на газ в размере €275 за МВт·ч предложила установить на виртуальном хабе Title Transfer Facility Европейская комиссия, заявил в Европарламенте еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

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