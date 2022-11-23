Киев, 23 ноября, 2022, 14:29 — ИА Регнум. По всей территории бывш. УССР объявили воздушную тревогу. Об этом 23 ноября сообщили киевские СМИ.

Тревога

По данным журналистов, по всей территории б. УССР объявили воздушную тревогу. Ранее сообщалось о работающих сиренах в ряде областей, а также Киеве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Николаевской и Днепропетровской областях прозвучали взрывы. Также поступила информация о взрывах в подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области.