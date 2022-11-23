Эдинбург, Великобритания, 23 ноября, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Решение Верховного суда Великобритании о незаконности проведения Эдинбургом референдума без согласия британского правительства разочаровало первого министра Шотландии Николу Стерджен. Об этом она написала в своём микроблоге в Twitter.

Firstminister.gov.scot Никола Стерджен

Глава Шотландии отметила, что уважает решение верховного суда несмотря на то, что разочарована им. Она добавила, что суд лишь интерпретирует, но не составляет законы.

Закон, который не даёт Шотландии возможность выбрать будущее без согласия британского правительства, «показывает, что любое представление Великобритании в качестве добровольного партнёрства — это миф», уверена политик.

Стерджен добавила, что Шотландия остаётся демократической страной. Её «голос» по вопросу независимости заглушить невозможно.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре Стерджен заявила, что идеи о независимости Шотландии от Британии «усиливаются с каждым часом», пока в Лондоне разрастается политический кризис и идёт борьба за власть.

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