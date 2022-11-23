Глава МИД Молдавии заявил, что Приднестровью могут дать особый статус
Кишинёв готов предоставить Приднестровью особый статус в составе Молдавии — Попеску
Кишинёв,
23 ноября 2022, 14:36 — REGNUM Кишинёв готов к мирному урегулированию приднестровского конфликта, но только с условием, что Приднестровье будет в составе Молдавии, заявил 22 ноября глава молдавского МИД Николай Попеску на встрече с генсеком ОБСЕ Хельгой Марией Шмид.
Николай Попеску
Mfa.gov.md
Отмечается, что стороны заявили о «негативном» влиянии на обстановку в регионе спецоперации России по денацификации на территории б. УССР.
«Мы подтвердили последовательную позицию властей относительно мирного, дипломатического урегулирования приднестровского конфликта на основе суверенитета и территориальной целостности нашей страны … с особым статусом для приднестровского региона», — сказал Попеску.
Он также поблагодарил ОБСЕ за помощь молдавскому правительству в проведении реформ, борьбе с коррупции, а также в вопросах свободы слова в СМИ.
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История вопроса
После завершения активного вооружённого конфликта, в 1992 году начались переговоры по поводу статуса Приднестровья между Приднестровской Молдавской Республикой и Молдавией. Первоначально посредником выступила Россия, с 1993 года к процессу присоединилась миссия ОБСЕ, с 1995 года - Украина.
В 2003 году Россией был предложен “Меморандум Козака”, по которому Молдавии предлагалось стать “асимметричной федерацией”, в которой ПМР предоставлялся особый статус. По мнению ряда экспертов, подписание его было сорвано под давлением посла США в Молдавии.
На состоявшейся в 2010 году встрече президента России Дмитрия Медведева и канцлера Германии Ангелы Меркель был подписан другой меморандум, предлагавший создать российско-европейский комитет, в частности, для разрешения приднестровского конфликта. Этот проект оказался раскритикован с молдавской и румынской стороны как повторная попытка сделать из Молдавии федерацию, а с российской стороны - как попытка сдать ПМР.
В 2016 и 2017 годах Совет министров иностранных дел ОБСЕ выпустил заявления, предполагающие вхождение ПМР в состав Молдавии с “особым статусом”. Их поддержал президент Молдавии Игорь Додон. Однако эти документы подверглись критике за то, что к процессу их разработки не были привлечены представители ПМР.