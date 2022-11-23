Кишинёв готов предоставить Приднестровью особый статус в составе Молдавии — Попеску

Кишинёв, , 14:36 — REGNUM Кишинёв готов к мирному урегулированию приднестровского конфликта, но только с условием, что Приднестровье будет в составе Молдавии, заявил 22 ноября глава молдавского МИД Николай Попеску на встрече с генсеком ОБСЕ Хельгой Марией Шмид.

Николай Попеску Mfa.gov.md

Отмечается, что стороны заявили о «негативном» влиянии на обстановку в регионе спецоперации России по денацификации на территории б. УССР.

«Мы подтвердили последовательную позицию властей относительно мирного, дипломатического урегулирования приднестровского конфликта на основе суверенитета и территориальной целостности нашей страны … с особым статусом для приднестровского региона», — сказал Попеску.

Он также поблагодарил ОБСЕ за помощь молдавскому правительству в проведении реформ, борьбе с коррупции, а также в вопросах свободы слова в СМИ.

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