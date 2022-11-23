Кишинёв, 23 ноября, 2022, 14:36 — ИА Регнум. Кишинёв готов к мирному урегулированию приднестровского конфликта, но только с условием, что Приднестровье будет в составе Молдавии, заявил 22 ноября глава молдавского МИД Николай Попеску на встрече с генсеком ОБСЕ Хельгой Марией Шмид.

Mfa.gov.md Николай Попеску

Отмечается, что стороны заявили о «негативном» влиянии на обстановку в регионе спецоперации России по денацификации на территории б. УССР.

«Мы подтвердили последовательную позицию властей относительно мирного, дипломатического урегулирования приднестровского конфликта на основе суверенитета и территориальной целостности нашей страны … с особым статусом для Приднестровского региона», — сказал Попеску.

Он также поблагодарил ОБСЕ за помощь молдавскому правительству в проведении реформ, борьбе с коррупцией, а также в вопросах свободы слова в СМИ.