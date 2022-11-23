Нью-Дели, 23 ноября, 2022, 14:26 — ИА Регнум. Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что «ему грустно» из-за новости о землетрясении в Индонезии, сообщает Sindonews.

kremlin.ru Нарендра Моди

«Опечален гибелью людей и ущербом, вызванным землетрясением в Индонезии. Мои глубочайшие соболезнования жертвам и их семьям. Скорейшего выздоровления раненым. Индия поддерживает Индонезию в это время скорби», — написал Нарендра Моди в социальной сети в Twitter.

Спасатели всё ещё ищут выживших, оказавшихся под обломками зданий во время серии подземных толчков. Землетрясение разрушило многие здания, в том числе школы-интернаты, больницы и другие общественные объекты. Землетрясение также ощутили жители Джакарты.

Губернатор Западной Явы Ридван Камил заявил, что еще 326 человек получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии зафиксировало, что число погибших в результате землетрясения в Чианджуре, Западная Ява, возросло до 271 человека.