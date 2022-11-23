Макеевка, ДНР, 23 ноября, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Вооружённые формирования киевского террористического режима обстреляли Макеевку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 23 ноября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерийский обстрел

Уточняется, что обстрел Макеевки со стороны киевских нацистов был зафиксирован в 13:45 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено три снаряда калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в захваченных режимом Киева Николаевской и Днепропетровской областях на территории б. УССР прогремели взрывы.