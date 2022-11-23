Москва, 23 ноября, 2022, 14:23 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ 23 ноября опровергло публикации СМИ, в которых говорилось о разговоре начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова с председателем Военного комитета НАТО Робом Бауэром.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны РФ

В сообщениях СМИ говорилось, что стороны якобы обсуждали безопасность движения судов в Чёрном море.

По данным Минобороны, никаких контактов с представителями военного комитета НАТО или другими представителями альянса не было, а информация о якобы достигнутых договорённостях является вымыслом.