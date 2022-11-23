Донецк, 23 ноября, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Киев отпустил 35 военнопленных в обмен на такое же количество своих боевиков. Об этом врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил 23 ноября в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Пленные ВСУ

Он уточнил, что в рамках обмена домой вернулись четверо защитников ДНР. Ещё два бойца вернулись в ЛНР. Киеву в основном передали военнослужащих ВСУ.

«Очередной обмен проходит сегодня с Киевом по формуле 35 на 35», — написал Пушилин.

Как сообщало ИА REGNUM, врио главы ЛНР Леонид Пасечник рассказал, что в плену у киевского режима остаются 640 защитников республики.

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